中国借诺曼底登陆70周年赞扬德国 谴责日本

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透北京6月6日 - 中国政府周五借二战诺曼底登陆70周年赞扬德国对待战时历史的态度，并对日本否认侵略历史的做法予以抨击。
中国外交部发言人洪磊在例行新闻发布会上被问及诺曼底登陆70周年纪念日时表示：“德国的真诚忏悔，得到了世界的尊重。”
“然而作为二战中亚洲战场加害方和战败国的日本，其领导人至今还企图为侵略历史翻案，在历史问题上大开倒车，挑战二战胜利成果和战后国际秩序，遭到国际社会广泛谴责。”
“我们再次敦促日本领导人正视和深刻反省侵略历史，以实际行动改正错误，取信于亚洲邻国和国际社会。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。