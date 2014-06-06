中国借诺曼底登陆70周年赞扬德国 谴责日本

路透北京6月6日 - 中国政府周五借二战诺曼底登陆70周年赞扬德国对待战时历史的态度，并对日本否认侵略历史的做法予以抨击。

中国外交部发言人洪磊在例行新闻发布会上被问及诺曼底登陆70周年纪念日时表示：“德国的真诚忏悔，得到了世界的尊重。”

“然而作为二战中亚洲战场加害方和战败国的日本，其领导人至今还企图为侵略历史翻案，在历史问题上大开倒车，挑战二战胜利成果和战后国际秩序，遭到国际社会广泛谴责。”

“我们再次敦促日本领导人正视和深刻反省侵略历史，以实际行动改正错误，取信于亚洲邻国和国际社会。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。