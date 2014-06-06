多国元首汇聚法国 纪念诺曼底登陆70周年

路透法国COLLEVILLE-SUR-MER 6月6日（记者 John Irish） - 多个国家的元首及退伍老兵周五将汇聚法国诺曼度海滩，参加诺曼底登陆70周年纪念活动。

活动将包括敬献花圈、游行、跳伞登陆和放烟花环节。诺曼底登陆是第二次世界大战后期的一次历史性战役。1944年6月6日，盟军16万部队在诺曼底成功登陆，向纳粹德国军队发起进攻，加速了纳粹德国的灭亡。

纪念活动由法国总统奥朗德主持，另有17位其他国家的领导人出席，包括美国总统奥巴马、英国首相卡梅伦、加拿大总理哈珀、德国总理默克尔、俄罗斯总统普京等。

纪念活动将以盟国团结以及他们的流血牺牲为大主题。不过，各国政府领导人在私下会面时，将会就乌克兰问题互探口风。乌克兰问题是欧洲自冷战以来面临的最严峻安全挑战。

法国外交人士称，奥朗德希望让普京在纪念活动的间隙至少与乌克兰当选总统波罗申科握握手。如果能如愿，那将会是为化解紧张局势而迈出的第一步。

普京曾称对在法国与奥巴马和波罗申科会面持开放态度，但迄今尚未承认波罗申科的合法性。

今年二月乌克兰亲俄总统被赶下台，俄罗斯随后将克里米亚纳入版图。此后，俄罗斯与乌克兰、欧盟及美国的关系一直紧张。

奥巴马与奥朗德周四在巴黎共进晚餐，商讨缓解乌克兰危机之策。随后，奥朗德又与普京共进了晚餐。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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