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国际财经 | 2013年 3月 11日 星期一 09:10 BJT

德国拟大幅削减2014年新增净借款规模--报导

路透柏林3月10日 - 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日援引政府消息人士报导称，受到良好经济形势推动，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)拟削减明年新增净借款的力度将远超先前的预想。

该杂志报导称，由于国内税收收入上升，德国明年新增净借款规模可能会降至60-80亿欧元，还不到德国政府中期计划中预算规模207亿欧元的一半。

德国财政部拒绝就上述数据做出评论，但证实正在与政府各个部门就2014年的支出计划进行协商。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)

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