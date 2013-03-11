德国拟大幅削减2014年新增净借款规模--报导

路透柏林3月10日 - 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日援引政府消息人士报导称，受到良好经济形势推动，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)拟削减明年新增净借款的力度将远超先前的预想。

该杂志报导称，由于国内税收收入上升，德国明年新增净借款规模可能会降至60-80亿欧元，还不到德国政府中期计划中预算规模207亿欧元的一半。