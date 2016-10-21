德国财政部称今年经济将保持稳健增长 无视全球经济疲弱

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林10月21日 - 德国财政部周五发布月报指称，尽管全球经济疲弱，但德国经济应仍可在今年保持稳定，预计出口在年底之前为小幅成长。
财政部称，低利率、就业市场强劲以及薪资增长，带动经济温和上扬，使得政府在本月将2016年增长率预估从先前的1.7%调升至1.8%；若成真，将是五年来最强劲的经济扩张。
这些因素已使得民间消费取代出口，成为带动德国经济的主要火力。财政部称，今年下半年仍将是如此。
财政部称第三季工业生产疲弱，料将仅能小幅提振下半年经济。
“经济将因内需支撑而上扬，”财政部称，还说医疗保健及建筑业将是下半年经济的主要增长动力。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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