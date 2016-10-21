德国财政部称今年经济将保持稳健增长 无视全球经济疲弱

路透柏林10月21日 - 德国财政部周五发布月报指称，尽管全球经济疲弱，但德国经济应仍可在今年保持稳定，预计出口在年底之前为小幅成长。

财政部称，低利率、就业市场强劲以及薪资增长，带动经济温和上扬，使得政府在本月将2016年增长率预估从先前的1.7%调升至1.8%；若成真，将是五年来最强劲的经济扩张。

这些因素已使得民间消费取代出口，成为带动德国经济的主要火力。财政部称，今年下半年仍将是如此。

财政部称第三季工业生产疲弱，料将仅能小幅提振下半年经济。

“经济将因内需支撑而上扬，”财政部称，还说医疗保健及建筑业将是下半年经济的主要增长动力。(完)