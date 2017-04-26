德国官方2017年经济增长预估从之前的1.4%上调至1.5%

路透柏林4月26日 - 德国经济部长周三表示，尽管全球存在各种不确定性，但德国经济仍处于稳健成长轨道，他并称随着出口逐渐增长，企业将会逐步开始扩大投资。

德国政府将2017年经济成长率预估从先前的1.4%调高至1.5%，2018年成长率预估则维持在1.6%不变。

德国经济部表示，建筑业景气热络，为经济注入强劲活力；建筑业景气受到低利率及政府基础建设投资增加所推助。

经济部并提到，德国经常帐盈余居高不下，但相当于产出的比率将从2016年的8.3%下滑至明年的7.3%；德国经常帐盈余偏高，引发美国、国际货币基金组织(IMF)及欧盟执委会的批评。

经济部在一份声明中表示，“经常帐盈余应会下滑...不只是因为国内消费稳健和原油价格上扬。”(完)