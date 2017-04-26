德国官方2017年经济增长预估从之前的1.4%上调至1.5%

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透柏林4月26日 - 德国经济部长周三表示，尽管全球存在各种不确定性，但德国经济仍处于稳健成长轨道，他并称随着出口逐渐增长，企业将会逐步开始扩大投资。
德国政府将2017年经济成长率预估从先前的1.4%调高至1.5%，2018年成长率预估则维持在1.6%不变。
德国经济部表示，建筑业景气热络，为经济注入强劲活力；建筑业景气受到低利率及政府基础建设投资增加所推助。
经济部并提到，德国经常帐盈余居高不下，但相当于产出的比率将从2016年的8.3%下滑至明年的7.3%；德国经常帐盈余偏高，引发美国、国际货币基金组织(IMF)及欧盟执委会的批评。
经济部在一份声明中表示，“经常帐盈余应会下滑...不只是因为国内消费稳健和原油价格上扬。”(完)
(编译 张明钧; 审校 汪红英)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。