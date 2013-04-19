《de Aenlle专栏》股市投资者可将下跌的“金砖”收入囊中

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Conrad de Aenllle 编译 艾茂林/戴素萍/石冠兰
路透加州长滩4月18日 - 被誉为“金砖四国”的四大新兴经济体--巴西、俄罗斯、印度和中国，今年股市的表现落后于全球股市的上扬势头。对一些投资者来讲，这可能是个买入契机。
标准普尔BRIC 40指数.SPBRIC从年初至4月17日期间累计下跌7.1%，远不及标准普尔500指数的大涨11.1%。BRIC 40指数的成分股为40家来自金砖四国、并在发达市场证交所上市的大型公司。
而在之前逾五年时间里，金砖四国的股市就已经表现落后。一面是标普500指数屡创纪录新高，一面是BRIC 40指数处在2007年10月高位下方约35%的水平。
自2004年春季至2007年10月，BRIC 40指数共计飙升380%，导致估值过高，股市卖家自此展开修正。部分基金经理认为，目前这些市场下跌过后，一些绩优公司估值合理，值得买入。Advisory Research International Small Cap Value Fund的联席经理Jonathan Brodsky就是其中一位。
诚然，风险依然存在。这四个经济体增长迟滞--至少以新兴国家标准衡量是如此。比如中国需要建设的机场数目有限，俄罗斯和巴西为建设这些机场所提供的石油和金属因而也是有限的。
但是Brodsky、以及为William Blair & Co LLC管理着61亿美元新兴市场股票资产组合的Jeff Urbina却看到了机会。他们指出，在金砖四国市场普遍大跌的过程中，一些杰出公司的股价修正过度。
Urbina说，金砖四国股市最终将再度广获青睐，在那之前，投资者可以精挑细选一些个股入市。
**追求股东报酬**
Urbina看好那些把获利以股利方式返还给投资者、有买回股票计划或再投资核心事业的企业。他并称，尽管这类企业在各行各业均可见到，但在消费性行业的数量似乎比工业产业来得多。
“零售商可以低成本开店，且赚进大把钞票，”他表示。“它们不会有太多的资本支出，现金流量却可以很稳定。”
Urbina青睐的企业通常都不便宜。其中之一就是巴西啤酒和饮料生产商Companhia de Bebidas das Americas AmbevABV.N，其销售网络遍及西半球。他把这家公司誉为“新兴市场最佳企业之一”，认为值得买进，因为该公司有很不错的现金流量及成长前景，尽管其落后市盈率(本益比)高达26倍。
他挑选出来几档可以低接的个股之一是电信服务供应商中国移动(CHL.N)。其落后市盈率约为10倍，全球电信业的平均市盈率则为17.5倍。Urbina表示，中国移动有“很长的伸展台”，意谓着拜智能手机的使用增加，未来几年有很大的成长潜力。
Jonas Krumplys则指出金融服务类股提供另一个成长机会。Krumplys担任Ivy Asset Strategy New Opportunities Fund经理人，管理的新兴市场股票部位达67亿美元。他同时也是Ivy Asset Strategy Fund的管理小组成员。
他指出，在印度，银行帐户等其他消费性金融商品都相对不多，因此推廌ICICIBank Ltd (IBN.N)。该股的市盈率约为21倍，全球金融服务业的市盈率则为40倍。该股的股东权益报酬率(ROE)高达11.5%，比起整个产业的7%要高出许多。
**资源类股受创最深**
如果说金砖四国已经失宠，那么自然资源类股更是黯然神伤。美银美林首席全球股市首席分析师Michael Hartnett指出，与整体金砖四国市场相比，自然资源类股更为便宜的程度超过以往13年的任何时候。他建议买入金砖国家资源类股票并卖空整体新兴市场股价指数。
美林拒绝提供对个股的评级，但指出分析师推崇的大型金砖国家资源公司包括巴西的淡水河谷(VALE.N)和Petroleo Brasileiro Petrobras SA (PBR.N)，以及中国的上海石化(SHI.N)和中海油(CEO.N)。
Brodsky表示，从金砖四国获利的另一个途径，是从其他国家寻找销售产品至这些国家的廉价股票。他倾向于投资于在金砖四国有很大业务的公司，但这些公司所在的股票市场却有着更为合理的估值。Brodsky所掌管的基金过去三年绩效胜于同业。
Brodsky青睐中国玉柴国际(CYD.N)和Bladex(BLX.N)，前者为一家为中国卡车生产发动机(引擎)的新加坡公司，后者为巴拿马贸易金融银行。这家银行的市盈率为10，相当于金融服务类股均价的四分之一；而玉柴国际的市盈率为5，为景气循环性工业公司均值的五分之一。
Brodsky称长期来讲，金砖四国尽管有着政治和经济挑战，但成长题材颇具吸引力，他也预计买入机会将随着估值持续萎缩而增大。
“我们开始看到股价反应企业的基本面价值，而不是反应对未来的信心，”他称。“我认为金砖四国没什么问题。”(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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