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国际财经 | 2015年 6月 10日 星期三 07:37 BJT

德国拟成为亚投行第四大股东--文件

路透柏林6月9日 - 路透周二见到的财政部文件草案显示，德国计划在亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)持有4.1%的份额，成为第四大成员。

共计57个国家加入亚投行，包括英国、法国和伊朗等。亚投行被视为西方主导的世界银行的一个对手，以及中国扩张“软实力”的重要跳板。

文件显示，德国国计划在2016-2019年向亚投行提供约9亿美元资金，自2016年起提供36亿美元担保，成为该行第四大股东，仅次于中国、印度和俄罗斯。

德国内阁将在周三对这份文件进行投票。(完)

(编译 王丽鑫；审校 孙茉莉)

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