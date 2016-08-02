汉莎航空计划削减开支 因预订量受恐袭影响下降

- 路透柏林8月2日 - 汉莎航空(LHAG.DE)称本年将着重削减开支。此前恐袭影响旅客的旅行预订，并造成汉莎发布盈利预警。

两周前汉莎航空调降其全年盈利目标，并下调了增长计划，此前受欧洲发生的一系列恐怖袭击、英国公投脱欧以及土耳其未遂政变等政局动荡，赴欧洲的长途线路预订量下跌。

“顾客预订的能见度不高，旅行警告导致我们正在失去亚洲和美国的团体订票，”汉莎首席财务官Simone Menne在汉莎公布第二季业绩之后对记者说。

汉莎周二称，计划在下半年将除燃料和汇率之外的单位成本削减2-3%。

“我们预计高定价压力将继续...这就是为什么我们将更持续地推动提高效率，”汉莎航空CEO斯波尔(Carsten Spohr)在声明中称。

汉莎预计调整后的2016年息税前利润(EBIT)将低于去年，去年的息税前利润(EBIT)略高于18亿欧元(20.1亿美元)。

但汉莎称预计今年仍可派发股息，因息税前利润应高于去年，部分归因于机组人员协议将有助于降低养老金成本。(完)