汉莎航空计划削减开支 因预订量受恐袭影响下降

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
- 路透柏林8月2日 - 汉莎航空(LHAG.DE)称本年将着重削减开支。此前恐袭影响旅客的旅行预订，并造成汉莎发布盈利预警。
两周前汉莎航空调降其全年盈利目标，并下调了增长计划，此前受欧洲发生的一系列恐怖袭击、英国公投脱欧以及土耳其未遂政变等政局动荡，赴欧洲的长途线路预订量下跌。
“顾客预订的能见度不高，旅行警告导致我们正在失去亚洲和美国的团体订票，”汉莎首席财务官Simone Menne在汉莎公布第二季业绩之后对记者说。
汉莎周二称，计划在下半年将除燃料和汇率之外的单位成本削减2-3%。
“我们预计高定价压力将继续...这就是为什么我们将更持续地推动提高效率，”汉莎航空CEO斯波尔(Carsten Spohr)在声明中称。
汉莎预计调整后的2016年息税前利润(EBIT)将低于去年，去年的息税前利润(EBIT)略高于18亿欧元(20.1亿美元)。
但汉莎称预计今年仍可派发股息，因息税前利润应高于去年，部分归因于机组人员协议将有助于降低养老金成本。(完)
(编译 王琛；审校 张明钧)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。