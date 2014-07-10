汉莎航空新任执行长揭示新航向 计划推出廉价长程航线

路透德国Seeheim 7月10日 - 在德国汉莎航空(LHAG.DE)新任执行长的计划中，包含了可能成立新品牌以推出廉价长程航线，藉以迎战中东业者及廉价航空公司。

对于这家自豪于提供全方位服务的航空业者而言，上述长程线的计划标志着公司的重大转变，这同时也代表着该公司将推动没有太多业者尝试过的高风险战略。

上月发布获利预警的汉莎航空面临诸多挑战，中东航空业者正积极拓展长程旅游市场，廉价航空业者则在短程线上抢走客源，货运市场则是一片不景气。

刚接下汉莎航空执行长的斯波尔(Carsten Spohr)料将加速推进廉航领域，或有可能与竞争对手结盟。以营收来看，汉莎航空为欧洲最大航空业者。

根据斯波尔周三公布的计划，汉莎航空将加入廉航热潮，以更低的票价及简化服务吸引渡假客，在此同时也保留全套服务的招牌。

“在有些市场，我们认为汉莎的品牌比较重要。在其他市场，我们认为价格敏感度很高，就不需要全套服务的品牌，”他称。

斯波尔的计划是扩张汉莎在欧洲的低价服务，以及可能新增一个长程廉价航空服务。公司可能考虑提供由慕尼黑或德国西部城市科隆以及杜塞尔多夫出发的长程廉价航班，设置收费较高的座位区，采用市场上现有的波音(BA.N)767或空客(AIR.PA)A330中古飞机。

斯波尔称，公司正与土耳其航空深入洽谈联合运营，不过汉莎最后也可能独力经营。如果汉莎航空董事会批准这些计划，这些航班可能在2015年底前开始运营。

加拿大皇家银行分析师Damian Brewer称，汉莎采用运营成本相对高的波音767，要与Condor(TCG.L)等经营假日航线的航空公司，以及快速成长的对手竞争，将是巨大挑战。

“我们认为，汉莎不断扩大集团的航空品牌及策略，集团性质愈来愈向综合公司发展(涉猎航空、IT、餐饮服务、维护和货运领域)，将使IAG (ICAG.L)、法航荷航 (AIRF.PA)等业务较专一的航空公司，以及其他非欧盟航空公司有机会抢走市场份额，”他在一份报告中写道。

汉莎航空股价周三收涨1.4%，报15.225欧元，未能扳回周二3.8%的跌幅。(完)

(编译 张明钧/王丽鑫； 审校 高琦/蔡美珍)

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