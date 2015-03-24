德翼航空客机坠毁导致150人丧生 黑匣子已找到

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透法国3月24日 - 由德国汉莎航空(LHAG.DE)旗下的廉价航空公司--德翼航空运营的一架空客客机周二在法国阿尔卑斯山区坠毁，机上150人全部遇难，包括16名儿童。
德翼航空证实，从巴塞罗那飞往杜塞尔多夫的4U 9525航班失事，机上载有144名乘客与六名机组人员。
法国内政部称，坠机现场找到一个黑匣子，将立即进行检查。此处位于尼斯以北约100公里(65英里)。
美国政府表示，飞机失事不像是恐怖袭击导致。汉莎航空称，正将此次坠机作为一起事故处理，并补充道，其他任何说法都只是猜测。
航空照片显示，在陡峭的山坡上仍在冒烟的飞机残骸，以及上面有六个窗户的一块机身。
德翼航空相信飞机上有67名德国人。西班牙副首相表示，45名乘客为西班牙姓名。机上还有一位比利时人。
坠机地点在海拔2,000米左右区域，当地法国警方称无人幸免，由于地形、积雪以及暴风雪即将到来这些因素，搜索辨认遗体将需要几天时间。
警方称搜索人员将在山上连夜工作。“我们仍在寻找。周三之前不太可能有遗体用飞机运出来，”当地警方负责人David Galtier对路透表示。
德翼航空表示，该飞机在到达巡航高度一分钟后开始下滑，下滑持续了八分钟。
“飞机与法国雷达以及法国空中交通控制中心的联系在当地时间上午10点53分中断，当时海拔高度约为6,000英尺。随后飞机坠毁，”德翼航空董事总经理Thomas Winkelmann在记者会上表示。(完)
(编译 徐文焰/郑茵 审校 张涛/于春红)
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