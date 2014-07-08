焦点：汉莎航空新任执行长即将公布新策略 料对廉航发起挑战

焦点：MSCI明晟削减纳入其股指的中国A股数量 今年纳入希望上升
路透香港4月24日 - 投资者称，自MSCI明晟提议削减其全球股指纳入的中国大陆上市公司数量后，把中国上市公司纳入其股指的机率大大提高，但资本管制和市场准入问题可能仍带来阻力。
路透柏林/法兰克福7月8日 - 随着波湾国家的国营航空业者及廉价航空公司抢走越来越多的客户，德国最大航空业者汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)恐不得不拉下身段跟进。
汉莎先前出获利预警，导致公司市值蒸发了20亿美元，本周新任执行长斯波尔(Carsten Spohr)将提出赢回投资人支持的策略；可能策略包括提出新一轮的缩减成本举措、扩大推动廉航业务、或者与一家中东的航空公司结盟等。
这些都将标志着汉莎航空的重大转型，该公司旗下虽然拥有廉价航空事业，但仍自豪于提供完整服务，有别于Ryanair(RYA.I)及easyJet(EZJ.L)等廉航业者；汉莎航空先前也大力抨击波斯湾国家的国营航空业者扭曲市场。
汉莎航空先前曾表示，阿联酋的阿提哈德(Etihad)航空公司计画买进陷入困境的欧洲航空业者Air Berlin及Alitalia的股权，入股程度之高无异于半国有化。
分析师现呼吁汉莎航空与被它批评的最厉害的航空公司加紧合作。
“打不过就联手吧，”独立航空市场分析集团CAPA首席财务分析师Jonathan Wober称。“也许有一天它们需要想办法拥抱波湾航空业者或土耳其航空(Turkish Airlines)(THYAO.IS)以结为伙伴，不过这说起来容易做起来难。”
其他大型航空公司已经与中东航空公司结成各种联盟；中东航空公司大量投资，通过欧洲和亚洲市场间迅速成长的中转枢纽，运送更多往返欧亚之间的乘客。
法航荷航(AIRF.PA)和英国航空(British Airways)已经与阿提哈德和卡塔尔航空(Qatar Airways)展开合作，阿联酋(Emirates)[EMIRA.UL]则与澳洲航空(Qantas)(QAN.AX)结盟。澳航是OneWorld联盟成员，该组织与汉莎航空的星空联盟处于竞争关系。
德国汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)周一表示，公司同中国国航(601111.SS)签署合作伙伴协议，期望加强在这个全球第二大航空市场中的地位。
根据协议，国航和汉莎计划成立一个合资项目，允许双方出售对方公司的机票，共享某些航线的收入。
**惹恼工会？**
Kepler Chevreux分析师Ruxandra Haradau-Doeser表示，她预计斯波尔将出台新的减支举措。47岁的德国人斯波尔在5月执掌公司帅印，此前是客运业务主管。
汉莎航空目前已经在进行重组，包括扩大低成本品牌Germanwings业务，裁减3,500名行政职位，此外在与员工进行薪资谈判时也采取强硬立场。
媒体报导称，该公司甚至可能建立新的低成本业务。不过斯波尔出台新的减支措施可能会再度激起工会反感。过去两年中，已经爆发了一连串造成破坏性影响的罢工。
“上届管理层从未表示他们会直面波湾或低成本航空公司的竞争，只是说必须削减成本和降低价格。这是错误的做法，”机组人员工会UFO领导人Nicoley Baublies称。
斯波尔显然承认了该公司需要新理念和更加现代化。Baublies对此表示欢迎，但也警告说如果斯波尔还像前任那样通过外包服务来减支，可能会加重与员工的紧张关系。
报导称，斯波尔可能还会将低成本服务扩大至长途航班，这让部分投资者感到不安。该公司15大股东之一Union Investment的基金管理人Michael Gierse称，他认为长途航班实行廉航策略将是鲁莽之举。
Gierse提出了一个替代方案，即汉莎航空可以考虑收购一家欧洲的低成本航空公司。(完)
(编译/审校 张明钧/王丽鑫/朱晓军/蔡美珍)
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