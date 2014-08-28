汉莎航空旗下廉价航空公司飞行员计划罢工 争取提早退休

路透法兰克福8月28日 - 汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)旗下廉价航空公司Germanwings的飞行员周四宣布计划举行罢工，在新一轮提早退休谈判开启之前向汉莎航空施压。

像汉莎航空其他业务的员工一样，Germanwings的飞行员希望管理层维持允许他们在55岁提前退休的计划，并在他们达到领取国家养老金的年龄之前，继续支付某些薪酬。

汉莎航空和飞行员工会Vereinigung Cockpit(VC)定于周四稍晚重新进行谈判。VC称，若谈判未能达成协议，Germanwings的飞行员将从周五0400GMT开始进行为期六小时的罢工。

汉莎航空有逾9,000名飞行员，其中约700名在Germanwings工作。

汉莎航空发言人称，公司正在研究周四的声明会对其与工会的谈判产生什么影响。她还说目前尚无清楚多少航班将受到影响。(完)

(编译 杜明霞；审校 田建华)

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