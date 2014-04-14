德国安联考虑增加对股票和基础设施的投资--报导

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透法兰克福4月13日 -德国每日镜报报导，全球最大的保险商德国安联(ALVG.DE)计划增加对股票和基础设施的投资，以在低利率的环境中寻求高收益。
每日镜报引述安联执行长MichaelDiekmann的话报导称，安联希望增加对“不动产、地产和股票”，以及风电厂、公路和机场等基础设施的投资。该采访将于周一刊发。
Diekmann表示，安联希望将对股票的投资增加约50亿欧元，相当于其管理的逾5,000亿欧元的基金的1%左右。
在基础设施项目投资方面，Diekmann说安联认为投资于一个新的投资类别是合适的，比如可能被欧洲投资银行和德国国家开发银行KfW证券化的资产。
周日未能立即联系到安联发表评论。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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