调查显示过半德国人担忧未来

周三发布的一项调查结果显示，过半德国人对未来感到忧虑，这表明大量难民涌入以及恐怖主义威胁正重燃“德国式焦虑”。英美烟草公司未来研究基金会委托进行的这项调查发现，55%的德国人担忧未来。去年该比例为31%，2013年仅28%。今年估计有逾100万难民抵达德国，令人担心德国能否应对如此规模的难民潮。而继巴黎上月发生恐怖袭击后，民众对安全的忧虑也加深。路透