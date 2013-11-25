戴姆勒执行长称欢迎中国投资者参股

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透柏林11月24日 - 德国汽车制造企业戴姆勒(DAIGn.DE)执行长DieterZetsche表示，公司在参股北京汽车股份后，也欢迎中国投资者入股，不过没有迹象显示真会有中国投资者前来。
Zetsche周六在柏林召开的专题讨论会上表示，“我们欢迎来自中国的投资，尽管我们并不是非常渴望，如果中国方面对我们有兴趣，对我们公司更有好处。”
戴姆勒希望重振在中国的业务，目前该公司落后于德国竞争对手宝马(BMWG.DE)和大众汽车(福斯汽车,Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下的奥迪，且与其经销商关系不睦。
戴姆勒与北汽集团BEJINS.UL上周签署一项协议，前者将拥有北汽股份12%的股权及董事会的两个席位。
Zetsche周六表示，中国投资者若向入股戴姆勒，只能从市场中购股，不会涉及“其他交易”。
这位执行长称，“我们不知道这是否会真的发生。”(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
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