德国检察官就尾气排放丑闻启动对奥迪的初步调查--报道

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林9月30日 - 德国检察官已就尾气排放测试作弊丑闻，开始对大众汽车(VOWG_p.DE)的附属公司--奥迪进行初步调查。
奥迪总部所在地因戈尔施塔特(Ingolstadt)的首席检察官Wolfram Herrle向Funke媒体集团称，已启动初步调查，将看看是否对该公司展开正式的诉讼程序。
“我们目前正在检查所有事实，以决定是否应该发起调查，”他表示。
Ingolstadt检察官和奥迪均未能立即就此报道置评。(完)
(编译 许娜；审校 戴素萍)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。