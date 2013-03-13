奥迪新款A3明年初将登陆中美市场

路透底特律/柏林(记者 Paul Lienert/Andreas Cremer) - 大众(VOWG_p.DE)旗下奥迪下月将在上海车展推出其体积最小的轿车--奥迪A3紧凑型车，并将最早于2014年年初在美国和中国上市销售。

根据熟悉奥迪计划的消息人士的说法，在美国，最新的奥迪A3轿车将作为2015年车型首次登场，并将与梅赛德斯-奔驰(DAIGn.DE)的CLA争夺入门级的优质买家。

美国版奥迪A3的售价料为3万美元左右，这也是CLA的目标价格。

奥迪未提前透露最新奥迪A3的更多细节，但公司CEO施泰德(Rupert Stadler)周二在德国的新闻发布会上提到了该车。

施泰德称A3是“新的家庭成员”，称这款车将是“一个重要的派生车型，将刺激销售的额外增长，尤其是在中美两国市场。”

中国媒体报道称，一汽大众将于明年组装最新版奥迪A3。奥迪最初在2011日内瓦车展上推出了A3概念车。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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