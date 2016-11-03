德国经济部长称中方保证德国车企在中国市场不会受歧视

路透北京11月2日 - 德国经济部长加布利尔周三在北京表示，德方已获得保证，德国汽车厂商在中国市场准入方面不会受到歧视。加布利尔在两国贸易关系紧张之际访问中国，这项保证是一个积极的迹象。

加布利尔在与中国工信部部长苗圩的会谈中，讨论了中国计划从2018年开始实行电动车配额一事。

南德日报(Suddeutsche Zeitung)援引中国一项法律草案称，从2018年开始，中国生产商必须生产一定比例的零排放或低排放汽车，否则就需要从其它厂商那里购买零排放积分。

一些德国企业担心设置配额会限制其市场份额，并给欧洲企业在中国市场的发展带来额外阻碍。 大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)和戴姆勒(DAIGn.DE)一直在采取措施在中国扩大产能，中国市场的强劲需求帮助抵消了其它地区销售的下降；但其电动汽车生产仍处于起步阶段。

加布利尔说，苗伟表明德国没有必要担心受到排挤，他还承诺，任何在中国从事生产的德国车企都会获得与中国企业同等的待遇。

加布利尔还告诉记者，德国企业不是必须使用中国供应商的产品。

据贝塔斯曼基金会周三发布的一项研究，今年上半年，中国在德国的投资增加了200%。

中国总理李克强称，“中德应当坚定推进贸易投资自由化便利化，向外界发出反对保护主义的明确信号。”(完)