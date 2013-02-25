戴姆勒财务官不认为中投有意购买其10%的股权

路透法兰克福2月25日 - 德国汽车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)的首席财务官Bodo Uebber对《德国商报》(Handelsblatt)表示,他并不认为中国主权财富公司--中国投资公司将购入戴姆勒10%的股份.

"不,我不认为会发生那样的事情.除了科威特的主要投资者,有关我们还在寻找另一家基石股东的传闻正满天飞,但这些消息并不真实."Bodo Uebber在周一发表的这篇采访报导中如是说道.

1月时有媒体报导称,中投有意购买戴姆勒4-10%的股份,从而推动戴姆勒股价上涨.

科威特目前持有戴姆勒7.6%的股权.(完)

(编译 高琦 审校 孙茉莉)

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