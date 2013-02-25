戴姆勒财务官不认为中投有意购买其10%的股权

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透法兰克福2月25日 - 德国汽车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)的首席财务官Bodo Uebber对《德国商报》(Handelsblatt)表示,他并不认为中国主权财富公司--中国投资公司将购入戴姆勒10%的股份.
"不,我不认为会发生那样的事情.除了科威特的主要投资者,有关我们还在寻找另一家基石股东的传闻正满天飞,但这些消息并不真实."Bodo Uebber在周一发表的这篇采访报导中如是说道.
1月时有媒体报导称,中投有意购买戴姆勒4-10%的股份,从而推动戴姆勒股价上涨.
科威特目前持有戴姆勒7.6%的股权.(完)
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说，目前谈论进一步减缓欧洲央行购债速度还为时过早，而且当前信息也没有指向这一方向。
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