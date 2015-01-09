宝马2014年汽车销量增长8% 创下210万辆的新纪录

路透法兰克福1月9日 - 德国汽车制造商宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)称，2014年劳斯莱斯(Rolls-Royce)、宝马和Mini汽车出货量增长8%，至2,117,965辆，连续第四年创纪录，因中国需求大增17%，以及美国需求增加5.3%。