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国际财经 | 2015年 1月 9日 星期五 16:59 BJT

宝马2014年汽车销量增长8% 创下210万辆的新纪录

路透法兰克福1月9日 - 德国汽车制造商宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)称，2014年劳斯莱斯(Rolls-Royce)、宝马和Mini汽车出货量增长8%，至2,117,965辆，连续第四年创纪录，因中国需求大增17%，以及美国需求增加5.3%。

公司达成了销量超过200万辆的全年目标，主要归功于3系和5系轿车需求强劲。

宝马品牌轿车销售增长9.5%，至1,811,719辆，3系轿车销量增长2%至476,792辆。(完)

(编译 王丽鑫；审校 王兴亚)

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