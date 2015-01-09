宝马2014年汽车销量增长8% 创下210万辆的新纪录

日本炼油商出光兴产与昭和壳牌签署业务结盟协议
路透东京5月9日 - 日本炼油商出光兴产与昭和壳牌石油因合并案遇阻，双方周二宣布已签署一项协议，将先组成业务同盟。
路透法兰克福1月9日 - 德国汽车制造商宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)称，2014年劳斯莱斯(Rolls-Royce)、宝马和Mini汽车出货量增长8%，至2,117,965辆，连续第四年创纪录，因中国需求大增17%，以及美国需求增加5.3%。
公司达成了销量超过200万辆的全年目标，主要归功于3系和5系轿车需求强劲。
宝马品牌轿车销售增长9.5%，至1,811,719辆，3系轿车销量增长2%至476,792辆。(完)
(编译 王丽鑫；审校 王兴亚)
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路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
路透东京5月9日 - 日本第六大汽车厂商三菱汽车周二预测，今年营业利润将增长近13倍，因销量上升且与日产汽车结盟带来成本节省。