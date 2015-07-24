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国际财经 | 2015年 7月 24日 星期五 18:22 BJT

大众汽车今年获利可能减少逾10亿欧元 因中国市场低迷--杂志

路透法兰克福7月24日 - 德国杂志Manager Magazin报导，大众汽车集团(中国)总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)正在筹备一项成本削减计划，由于中国市场需求疲弱，可能导致集团全年获利下降逾10亿欧元。

该杂志称，大众汽车中国合资企业今年迄今的利润率较上年水准低25%。

杂志称，若营收仍然保持在6月的低水平，到年底时集团获利最多可能减少20亿欧元。

没有立即联系到公司方面对此置评。

大众汽车集团与中国第一汽车集团公司和上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)分别成立了合资企业。(完)

(编译 郑茵 审校 艾茂林)

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