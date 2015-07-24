大众汽车今年获利可能减少逾10亿欧元 因中国市场低迷--杂志

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透法兰克福7月24日 - 德国杂志Manager Magazin报导，大众汽车集团(中国)总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)正在筹备一项成本削减计划，由于中国市场需求疲弱，可能导致集团全年获利下降逾10亿欧元。
该杂志称，大众汽车中国合资企业今年迄今的利润率较上年水准低25%。
杂志称，若营收仍然保持在6月的低水平，到年底时集团获利最多可能减少20亿欧元。
没有立即联系到公司方面对此置评。
大众汽车集团与中国第一汽车集团公司和上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)分别成立了合资企业。(完)
(编译 郑茵 审校 艾茂林)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。