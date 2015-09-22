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国际财经 | 2015年 9月 22日 星期二 18:50 BJT

大众汽车大跌20% 为排放丑闻提列钜额拨备并下修财测

路透柏林9月22日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)下调今年本集团财务目标，此前公司决定本季度拨备约65亿欧元(合72.7亿美元)，以承担与美国及其他市场柴油车排放丑闻相关的成本。

大众汽车周二表示，调查结果显示，在美国车型中设置、违反了美国清洁空气规定的尾气排放控制软件，也运用在其他大众集团柴油车款。

该集团称，无论如何都不会容忍违法行为，已承诺未来将不断且坦诚地向公众公布进一步的调查进展。

1021GMT，大众汽车股价下跌逾20%，报106.65欧元。(完)

(编译 于春红/许娜；审校 张明钧)

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