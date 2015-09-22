大众汽车大跌20% 为排放丑闻提列钜额拨备并下修财测

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林9月22日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)下调今年本集团财务目标，此前公司决定本季度拨备约65亿欧元(合72.7亿美元)，以承担与美国及其他市场柴油车排放丑闻相关的成本。
大众汽车周二表示，调查结果显示，在美国车型中设置、违反了美国清洁空气规定的尾气排放控制软件，也运用在其他大众集团柴油车款。
该集团称，无论如何都不会容忍违法行为，已承诺未来将不断且坦诚地向公众公布进一步的调查进展。
1021GMT，大众汽车股价下跌逾20%，报106.65欧元。(完)
(编译 于春红/许娜；审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。