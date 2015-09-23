德国政府否认其知道大众柴油车排放操控技术

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林9月23日 - 德国交通部周三否认他们知晓大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)在尾气排放测试中使用的作弊技术，但承认在几个月前才得知“测试”和实际驾驶中的尾气排放水平存在差异。
德国交通部还承认，其并未采取充分的措施来解决排放操控设备的问题，并称正在制定新的“技术规则”。该部还称，正在与欧盟执委会协商推出这些新规则。
德国世界报表示，交通部的上述回答相当于承认其知道汽车尾气排放“猫腻”，但该部的一位发言人否认了这一说法。
“交通部并不知道有人使用排放操控技术，”该发言人说。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。