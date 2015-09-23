德国政府否认其知道大众柴油车排放操控技术

路透柏林9月23日 - 德国交通部周三否认他们知晓大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)在尾气排放测试中使用的作弊技术，但承认在几个月前才得知“测试”和实际驾驶中的尾气排放水平存在差异。

德国交通部还承认，其并未采取充分的措施来解决排放操控设备的问题，并称正在制定新的“技术规则”。该部还称，正在与欧盟执委会协商推出这些新规则。

德国世界报表示，交通部的上述回答相当于承认其知道汽车尾气排放“猫腻”，但该部的一位发言人否认了这一说法。

“交通部并不知道有人使用排放操控技术，”该发言人说。(完)