大众汽车将点名该为尾气排放丑闻负责的人--消息

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透汉堡/柏林9月24日 - 据两名熟悉情况的消息人士告诉路透，大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)将从周五开始点名该为操纵排放测试负起责任的人。
消息人士周四称，周五召开的监事会将不仅会宣布首席执行官文德恩(Martin Winterkorn)的继任者，还将开始披露该为操纵排放测试负责的人。
文德恩周三辞职，屈从于要求公司换帅的压力。日前该公司承认在柴油汽车尾气排放问题上欺骗美国监管机构，为此处在风口浪尖上。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。