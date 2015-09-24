大众汽车将点名该为尾气排放丑闻负责的人--消息

路透汉堡/柏林9月24日 - 据两名熟悉情况的消息人士告诉路透，大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)将从周五开始点名该为操纵排放测试负起责任的人。

消息人士周四称，周五召开的监事会将不仅会宣布首席执行官文德恩(Martin Winterkorn)的继任者，还将开始披露该为操纵排放测试负责的人。

文德恩周三辞职，屈从于要求公司换帅的压力。日前该公司承认在柴油汽车尾气排放问题上欺骗美国监管机构，为此处在风口浪尖上。(完)