德国反垄断机构搜查多家汽车公司 为钢铁业调查一部份

达沃斯论坛：特朗普顾问称需对强势美元相关风险保持警惕
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。
路透法兰克福7月5日 - 德国联邦竞争法主管局周二表示，已对六家汽车制造商及供应商展开搜索，这是钢铁采购可能存在串通价格行为调查的一部份。
“整体而言，反垄断主管机关有50名员工参与。他们受到警方及刑事主管机关的支持，”竞争法主管局一名发言人表示，但他拒绝详述有哪些公司遭到调查。
一名大众汽车(Volkswagen)发言人表示，“我们证实联邦竞争法主管局的代表搜索了沃尔夫斯堡的办公室，以作为进行中调查的一部份。大众汽车支持当局的调查。”(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。