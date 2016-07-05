德国反垄断机构搜查多家汽车公司 为钢铁业调查一部份

路透法兰克福7月5日 - 德国联邦竞争法主管局周二表示，已对六家汽车制造商及供应商展开搜索，这是钢铁采购可能存在串通价格行为调查的一部份。

“整体而言，反垄断主管机关有50名员工参与。他们受到警方及刑事主管机关的支持，”竞争法主管局一名发言人表示，但他拒绝详述有哪些公司遭到调查。

一名大众汽车(Volkswagen)发言人表示，“我们证实联邦竞争法主管局的代表搜索了沃尔夫斯堡的办公室，以作为进行中调查的一部份。大众汽车支持当局的调查。”(完)