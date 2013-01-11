大众汽车2012年销量增长12.7%

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透柏林1月11日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)周五表示,去年包括轿车和运动型车(SUV)在内的大众品牌汽车总销量增长12.7%,达到创纪录的574万辆.
仅在12月,大众品牌汽车销量激增30.6%,至517,900辆.不过,公司仍然警示称,2013年将是"非常吃力的一年."
"我们将会面临新的艰难挑战,"销售主管Christian Klingler在声明中称,"但我们已做好准备."(完)
(编译 李春喜; 审校 丁琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。