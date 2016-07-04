大众汽车品牌主管称其虽遭德国检方调查 但不会辞职

路透法兰克福7月4日 - 德国大众汽车(Volkswagen)品牌主管Herbert Diess对德国报纸南德日报(Suddeutsche Zeitung)称，虽然他受到检方的调查，但不会辞职。

大众汽车上月末称，德国布伦瑞克市检方正在调查Diess，这是对该公司所进行的一项调查的一部分。检方正调查大众是否太晚告知投资者其排放测试造假，从而违反讯息披露和操纵市场的规定。

在南德日报周一刊发的专访中，当Diess被问及是否曾想过因为这项调查而辞职时，他表示“这不在考虑范围之内”。

他还说这项调查令他感到意外，并表示自己是被媒体问到这件事时才得知。(完)