大众汽车品牌主管称其虽遭德国检方调查 但不会辞职

韩国希望延长中韩货币互换协议--企划财政部次官
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透法兰克福7月4日 - 德国大众汽车(Volkswagen)品牌主管Herbert Diess对德国报纸南德日报(Suddeutsche Zeitung)称，虽然他受到检方的调查，但不会辞职。
大众汽车上月末称，德国布伦瑞克市检方正在调查Diess，这是对该公司所进行的一项调查的一部分。检方正调查大众是否太晚告知投资者其排放测试造假，从而违反讯息披露和操纵市场的规定。
在南德日报周一刊发的专访中，当Diess被问及是否曾想过因为这项调查而辞职时，他表示“这不在考虑范围之内”。
他还说这项调查令他感到意外，并表示自己是被媒体问到这件事时才得知。(完)
(编译 李婷仪 审校 许娜)
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。