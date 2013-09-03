德国提醒欧洲不能在银行业联盟议题上仓促行事

路透柏林9月2日 - 一名德国官员周一警告称，欧洲决不能在银行业联盟议题上仓促行事。20国集团(G20)即将召开会议，讨论议题中将包括银行业改革。

“我们不希望因为不切实际的提案而让市场变得不稳定，因此(计划中的欧洲银行业联盟)时间表必须要切合实际，”该官员指出，欧盟领导人已同意2014年是个更为实际的目标时间。

该位不愿具名的官员亦称，主持本周G20峰会的俄罗斯已表示，叙利亚危机不会是本次会议的正式议题。

“但在多个双边会谈上，将会讨论叙利亚议题，包括由德国总理默克尔参与的双边会谈，”该消息人士称。(完)

(编译 王冠中; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。