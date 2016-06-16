德国商业银行看好中国经济 料中国营收今年增长近两成

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月16日 - 德国商业银行（Commerzbank）(CBKG.DE)日前称，尽管中国经济出现减速，但仍充满潜力，看好中国经济的长期发展。该行预计其在中国的营收仍能保持近两成的增速。
据公司新闻稿，该行亚太区董事会新成员Stefan Otto表示，“过去四年，我们在中国市场一直保持两位数的增长，我们在中国的收入实现了19%的年平均增长率，预计2016年也将保持同样增幅。”
新闻稿指出，过去四年里，德国商业银行的新客户数量也有明显增加，实现13%的年平均增长率。
Stefan Otto说，专家预期中国今年经济增速将达到6%至7%。尽管这较往年略有放缓，但中国经济增速仍远超美国、德国以及欧盟。中国这一巨大经济体充满无限潜力，该行仍看好中国经济强劲的长期发展。
德国商业银行是德国最大的企业客户银行，目前在中国开设四家分行。今年一季度，该行的企业及资本市场业务在北京开设一证券代表处，给中国市场引入国际并购和金融市场领域的经验。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。