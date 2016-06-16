德国商业银行看好中国经济 料中国营收今年增长近两成

路透上海6月16日 - 德国商业银行（Commerzbank）(CBKG.DE)日前称，尽管中国经济出现减速，但仍充满潜力，看好中国经济的长期发展。该行预计其在中国的营收仍能保持近两成的增速。

据公司新闻稿，该行亚太区董事会新成员Stefan Otto表示，“过去四年，我们在中国市场一直保持两位数的增长，我们在中国的收入实现了19%的年平均增长率，预计2016年也将保持同样增幅。”

新闻稿指出，过去四年里，德国商业银行的新客户数量也有明显增加，实现13%的年平均增长率。

Stefan Otto说，专家预期中国今年经济增速将达到6%至7%。尽管这较往年略有放缓，但中国经济增速仍远超美国、德国以及欧盟。中国这一巨大经济体充满无限潜力，该行仍看好中国经济强劲的长期发展。

德国商业银行是德国最大的企业客户银行，目前在中国开设四家分行。今年一季度，该行的企业及资本市场业务在北京开设一证券代表处，给中国市场引入国际并购和金融市场领域的经验。（完）