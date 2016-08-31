德意志银行CEO称欧洲银行业需要进行更多合并

路透法兰克福8月31日 - 德意志银行(DBKGn.DE)联席执行长克莱恩(John Cryan)周三称，欧洲的银行业需要进行更多的合并，以便能够变得更加盈利。与此同时有报导称，德意志银行曾考虑与德国商业银行(CBKG.DE)合并。

克莱恩在一个银行业会议上称，欧洲努力打造银行联盟并统一资本市场，将有助于结束银行业的地域主义。

“我们需要更多在国家层面的合并，甚至也需要跨境(的合并)，”克莱恩说。

德国Manager Magazin在其网络版报导称，德意志银行以前曾考虑过与德国商业银行合并的想法。受此消息影响，德国商业银行股价一度上涨4%左右，为STOXX 600指数中涨幅最大的成分股。(完)