德意志银行CEO称欧洲银行业需要进行更多合并

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透法兰克福8月31日 - 德意志银行(DBKGn.DE)联席执行长克莱恩(John Cryan)周三称，欧洲的银行业需要进行更多的合并，以便能够变得更加盈利。与此同时有报导称，德意志银行曾考虑与德国商业银行(CBKG.DE)合并。
克莱恩在一个银行业会议上称，欧洲努力打造银行联盟并统一资本市场，将有助于结束银行业的地域主义。
“我们需要更多在国家层面的合并，甚至也需要跨境(的合并)，”克莱恩说。
德国Manager Magazin在其网络版报导称，德意志银行以前曾考虑过与德国商业银行合并的想法。受此消息影响，德国商业银行股价一度上涨4%左右，为STOXX 600指数中涨幅最大的成分股。(完)
(编译 侯雪苹；审校 蔡美珍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。