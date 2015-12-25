德国商业银行就抵押贷款损失控告梅隆银行、富国银行及汇丰

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透纽约12月24日 - 德国商业银行(CBKG.DE)在美国对四家银行提告，声称这些银行在2008年金融危机爆发前，未能适当地监管该行购买的数以十亿美元计问题抵押贷款支持证券。
周三向曼哈顿联邦法院提出的诉状中，纽约梅隆银行(BK.N)、德意志银行(DBKGn.DE)旗下分支、富国银行(WFC.N)以及汇丰控股(HSBA.L)列为被告。
法院文件显示，德国商业银行买进的抵押贷款支持证券(MBS)中，有超过10亿美元是由纽约梅隆银行负责信托管理，另外有13亿美元与Millstone II CDO担保债务凭证连结的投资也是由梅隆银行负责信托管理。
德国商业银行称，纽约梅隆银行“抛弃了保护投资人权益的责任”，对于保护CDO相关担保品毫无作为，并称其蒙受了7.5亿美元损失。
德国商业银行对德意志银行、富国银行及汇丰提出类似的MBS损失指控，金额分别为6.40亿美元、2.90亿美元与2.04亿美元。
纽约梅隆银行及德意志银行拒绝置评。富国银行及汇丰的代表不是不予置评，就是未对置评请求做出回应。(完)
(编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。