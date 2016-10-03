德国金融监管局局长称负面观感或致市场出现下行循环-媒体

路透法兰克福10月1日 - 德国金融监管机构最高主管周六警告称，负面观感可能导致市场出现螺旋下行循环；过去一周，德意志银行(DBKGn.DE)受到一波信心危机重创。

德国金融监管局(Bafin)局长Felix Hufeld在将于周日出刊法兰克福汇报的访问中，拒绝特别就德国最大的银行业者德意志银行提出评论。

但他表示：“我警告大家，不要让自己被卷入负面观感的螺旋下行循环。所有的市场紧张反应不见得都有客观的事实为依据。”

Hufeld表示，对每一家大型银行的确都有救援或疏通的计划，不过他并未详加说明。

他将银行获利能力遭到侵蚀归咎于低利率环境，但表示相关机构有必要迅速因应。

Hufeld预期德国银行业将出现几次整并，主要是小型企银与储蓄银行的整并。

他并未点名德意志银行与德国商业银行(CBKG.DE)，但表示，不认为存在能够一夕之间解决所有德国银行业问题的“万灵丹式魔术整并”。(完)