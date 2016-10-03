德国金融监管局局长称负面观感或致市场出现下行循环-媒体

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福10月1日 - 德国金融监管机构最高主管周六警告称，负面观感可能导致市场出现螺旋下行循环；过去一周，德意志银行(DBKGn.DE)受到一波信心危机重创。
德国金融监管局(Bafin)局长Felix Hufeld在将于周日出刊法兰克福汇报的访问中，拒绝特别就德国最大的银行业者德意志银行提出评论。
但他表示：“我警告大家，不要让自己被卷入负面观感的螺旋下行循环。所有的市场紧张反应不见得都有客观的事实为依据。”
Hufeld表示，对每一家大型银行的确都有救援或疏通的计划，不过他并未详加说明。
他将银行获利能力遭到侵蚀归咎于低利率环境，但表示相关机构有必要迅速因应。
Hufeld预期德国银行业将出现几次整并，主要是小型企银与储蓄银行的整并。
他并未点名德意志银行与德国商业银行(CBKG.DE)，但表示，不认为存在能够一夕之间解决所有德国银行业问题的“万灵丹式魔术整并”。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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