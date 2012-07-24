独家：消息人士称德银内查显示两位前交易员或牵涉操纵Libor

美元上涨 因美国3月升息的可能性增强
路透纽约3月2日 - 美元兑一篮子货币周四升至七周高位，一美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员周三晚发表鹰派的讲话，促使投资者预期联储将在短期内升息预期。
路透法兰克福7月24日电---三位知情人士称,德意志银行(DBKGn.DE)的一项内部调查发现,公司两位前交易员可能牵涉共谋操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR),但没有迹象表明最高管理层有失职行为.
初步调查结论与巴克莱(BARC.L)案例形成鲜明对比.之前巴克莱银行向美国和英国监管机构支付4.5亿美元,以了结有关操纵Libor的指控.
巴克莱承认行为不当导致该公司董事长、执行长和运营长下台,该银行已启动对其组织内部的全面审查.
德意志银行拒绝就内部调查的状况发表评论.此次内部调查有别于德国金融监管局(Bafin)对德意志银行的专门调查.
熟悉此次调查的人士表示,尚不清楚内部调查何时结束.
一位知情人士透露,德意志银行已意识到对其它银行展开侦查的监管机构可能发现的该行存在的疏漏.
上述两位交易员已不再就职于德意志银行,无法联络到他们就此置评.(完)
--编译 王洋/肖群英;审校 隋芬
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约3月2日 - 美元兑一篮子货币周四升至七周高位，一美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员周三晚发表鹰派的讲话，促使投资者预期联储将在短期内升息预期。
俄罗斯能源部数据显示，该国2月原油产量持平于1月的1,111万桶/日，减产量仍保持在10万桶/日，仅相当于同石油输出国组织(OPEC)达成的减产协议要求水准的三分之一。
路透纽约3月2日 - 金价周四走低，可能创下12月来最大单日跌幅，因强劲的美国经济数据和美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的鹰派讲话，助长了3月升息的预期，提振美元走强。