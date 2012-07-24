独家：消息人士称德银内查显示两位前交易员或牵涉操纵Libor

路透法兰克福7月24日电---三位知情人士称,德意志银行(DBKGn.DE)的一项内部调查发现,公司两位前交易员可能牵涉共谋操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR),但没有迹象表明最高管理层有失职行为.

初步调查结论与巴克莱(BARC.L)案例形成鲜明对比.之前巴克莱银行向美国和英国监管机构支付4.5亿美元,以了结有关操纵Libor的指控.

巴克莱承认行为不当导致该公司董事长、执行长和运营长下台,该银行已启动对其组织内部的全面审查.

德意志银行拒绝就内部调查的状况发表评论.此次内部调查有别于德国金融监管局(Bafin)对德意志银行的专门调查.

熟悉此次调查的人士表示,尚不清楚内部调查何时结束.

一位知情人士透露,德意志银行已意识到对其它银行展开侦查的监管机构可能发现的该行存在的疏漏.

上述两位交易员已不再就职于德意志银行,无法联络到他们就此置评.(完)

--编译 王洋/肖群英;审校 隋芬

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