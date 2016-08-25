专访：德国银行业考虑对往来账户收费是正确做法--德央行执委

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透法兰克福8月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)对路透表示，为了因应央行的低利率政策，德国银行业考虑对往来账户收取费用是正确的做法，但像某几家银行那样直接对存款收费，还不大可能变成普遍做法。
德国虽然堪称欧洲经济成长的引擎，但其银行业面对欧洲央行的超低利率政策和市场饱和的激烈竞争，仍感到难以招架。
本月稍早，德意志银行旗下的德国邮政银行(DBKGn.DE)成为新近一家对数以百万计客户取消免费往来账户的银行，这样做的目的是为了抵消欧洲央行收费政策的影响。欧洲央行对超过一定数目的银行保证金收取0.4%的费用。
“我认为，银行讨论对往来账户收费的问题，这是对的，”多姆布雷特在采访中说。“如果银行赚不到利息差，银行服务也就不能免费。”
但他不相信对存款收费的做法会变成普遍现象，并提及2015年一项德国央行调查当中，德国所有银行只有16.4%表示考虑过将欧洲央行的存款负利率政策成本转嫁给客户。(完)
(编译 郑茵 审校 陈宗琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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