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国际财经 | 2015年 8月 25日 星期二 10:50 BJT

De Beers将钻石产品价格调降9%--彭博

路透8月24日 - 彭博援引消息人士报导称，全球按价值计最大的钻石生产商De Beers将其钻石产品价格调降最多9%。

报导援引三名了解情况的消息人士称，De Beers在减产未能提振需求后调降了其钻石产品价格。De Beers是英美资源集团(AAL.L)旗下公司。

今年钻石市场持续低迷，导致钻石价格疲软。

路透未能立即联系到De Beers方面置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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