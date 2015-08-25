De Beers将钻石产品价格调降9%--彭博

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月24日 - 彭博援引消息人士报道称，全球按价值计最大的钻石生产商De Beers将其钻石产品价格调降最多9%。

报道援引三名了解情况的消息人士称，De Beers在减产未能提振需求后调降了其钻石产品价格。De Beers是英美资源集团 旗下公司。

今年钻石市场持续低迷，导致钻石价格疲软。

路透未能立即联系到De Beers方面置评。（完）