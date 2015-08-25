De Beers将钻石产品价格调降9%--彭博

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月24日 - 彭博援引消息人士报道称，全球按价值计最大的钻石生产商De Beers将其钻石产品价格调降最多9%。
报道援引三名了解情况的消息人士称，De Beers在减产未能提振需求后调降了其钻石产品价格。De Beers是英美资源集团 旗下公司。
今年钻石市场持续低迷，导致钻石价格疲软。
路透未能立即联系到De Beers方面置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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