德国女性生育率达到1990年以来的高峰 平均生育年龄上升

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林12月16日 - 德国联邦统计局周三称，去年德国女性的生育率为1990年东西德合并以来最高水平，每位女性生育1.47胎。
这是德国女性生育率连续第三年上升。1990年德国女性生育率为1.45，1995年触及1.25的最低点。
德国联邦统计局还称，女性生育年龄也在更大。1990年女性生第一胎的平均年龄为24.8岁，2014年女性生第一胎的平均年龄为29.5岁。
德国东部和西部地区的生育率存在差别，东部女性的生育率更高。
德国经济面临人口老龄化困扰。从1972年开始，德国每年死亡人数一直超过新生儿数量。
德国预计，到2030年劳动年龄人口将减少600万，各届政府均力图通过慷慨的支持性政策来扭转这一趋势。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。