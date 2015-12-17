德国女性生育率达到1990年以来的高峰 平均生育年龄上升

路透柏林12月16日 - 德国联邦统计局周三称，去年德国女性的生育率为1990年东西德合并以来最高水平，每位女性生育1.47胎。

这是德国女性生育率连续第三年上升。1990年德国女性生育率为1.45，1995年触及1.25的最低点。

德国联邦统计局还称，女性生育年龄也在更大。1990年女性生第一胎的平均年龄为24.8岁，2014年女性生第一胎的平均年龄为29.5岁。

德国东部和西部地区的生育率存在差别，东部女性的生育率更高。

德国经济面临人口老龄化困扰。从1972年开始，德国每年死亡人数一直超过新生儿数量。

德国预计，到2030年劳动年龄人口将减少600万，各届政府均力图通过慷慨的支持性政策来扭转这一趋势。（完）