德国宝马2012年汽车销量达到180万辆--CFO

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透法兰克福12月27日 - 全球最大豪华汽车制造商--德国宝马(BMW)(BMWG.DE)首席财务官(CFO)Friedrich Eichiner表示,该公司2012年共计售出大约180万辆汽车.
"我们的目标之一就是2012年增加汽车销售,并实现新的出货量纪录.目前已出售大约180万辆,我们已经实现了这一目标,"Friedrich Eichiner在接受德国世界报采访时称.
宝马12月早些时候表示,今年1-11月汽车销量增长10.1%至166万辆.该公司2011年全年销量为167万辆.(完)
(编译 王兴亚; 审校 孙茉莉)
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