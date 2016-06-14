若英国选择退欧 德国准备好因应市场波动加剧--德官员

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透柏林6月14日 - 德国财政部官员Jens Spahn周二称，若英国下周公投选择退出欧盟，德国做好准备因应市场波动加剧。
Spahn对德国媒体ARD表示，金融和股票市场已经对英国退出欧盟的可能性感到焦虑，但若英国真的退欧，触发的波动将剧烈得多。
“展现稳定性很重要，”Spahn说，并表示英国退欧将是个巨大损失，但德国和欧盟其他国家展现团结一致，表现出继续作为一个团体的决心，这样做很重要。
Spahn指出，财政部正为多种可能情境做准备，这取决于6月23日英国公投的结果，以及市场反应的程度。他拒绝透露财政部会如何回应的细节。
Spahn表示，万一公投决定脱离欧盟，将意味着必须与欧洲其他国家重新协商贸易协议，而英国将不得不接受较为不利的条件。
“身为欧盟大家庭的成员或只是个邻居，必须要有所区别，”Spahn对ARD表示。
Spahn表示，希望英国选民投票决定留在欧盟，但也表示不论公投结果如何，鉴于当前危机的深度，欧盟都需要重新评估其整体状况。
不过他表示，有必要在抗恐怖主义与应对移民危机等问题进行合作，显示出欧洲做为一个整体采取行动的益处。(完)
(编译 张明钧/陈宗琦；审校 汪红英/张荻)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。