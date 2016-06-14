若英国选择退欧 德国准备好因应市场波动加剧--德官员

路透柏林6月14日 - 德国财政部官员Jens Spahn周二称，若英国下周公投选择退出欧盟，德国做好准备因应市场波动加剧。

Spahn对德国媒体ARD表示，金融和股票市场已经对英国退出欧盟的可能性感到焦虑，但若英国真的退欧，触发的波动将剧烈得多。

“展现稳定性很重要，”Spahn说，并表示英国退欧将是个巨大损失，但德国和欧盟其他国家展现团结一致，表现出继续作为一个团体的决心，这样做很重要。

Spahn指出，财政部正为多种可能情境做准备，这取决于6月23日英国公投的结果，以及市场反应的程度。他拒绝透露财政部会如何回应的细节。

Spahn表示，万一公投决定脱离欧盟，将意味着必须与欧洲其他国家重新协商贸易协议，而英国将不得不接受较为不利的条件。

“身为欧盟大家庭的成员或只是个邻居，必须要有所区别，”Spahn对ARD表示。

Spahn表示，希望英国选民投票决定留在欧盟，但也表示不论公投结果如何，鉴于当前危机的深度，欧盟都需要重新评估其整体状况。

不过他表示，有必要在抗恐怖主义与应对移民危机等问题进行合作，显示出欧洲做为一个整体采取行动的益处。(完)