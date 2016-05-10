一男子在慕尼黑火车站持刀袭击乘客 目击者称其高呼“真主伟大”

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透柏林5月10日 - 德国巴伐利亚广播报道，一名男子周二早些时候在慕尼黑地区一个火车站持刀袭击乘客，导致四人伤势危重。
据该电台报道，目击者称这名男子在袭击时高呼“真主伟大”（Allahu Akbar），警方正在对此进行调查。
德国媒体称，警方已经拘捕凶犯，伤者均为男性。路透未能联系到警方发表评论。
德国尚未遭遇伊斯兰武装分子在法国和比利时发起的类似重大袭击事件。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。