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时事要闻 | 2016年 5月 10日 星期二 15:16 BJT

一男子在慕尼黑火车站持刀袭击乘客 目击者称其高呼“真主伟大”

路透柏林5月10日 - 德国巴伐利亚广播报道，一名男子周二早些时候在慕尼黑地区一个火车站持刀袭击乘客，导致四人伤势危重。

据该电台报道，目击者称这名男子在袭击时高呼“真主伟大”（Allahu Akbar），警方正在对此进行调查。

德国媒体称，警方已经拘捕凶犯，伤者均为男性。路透未能联系到警方发表评论。

德国尚未遭遇伊斯兰武装分子在法国和比利时发起的类似重大袭击事件。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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