德国大企业拟抛砖引玉 考虑象征性持有德银股权重振投资信心

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福10月7日 - 一家德国企业高层对路透说，德国几家顶级工业企业为帮助德意志银行(DBKGn.DE)挺过目前的风波，讨论象征性地持有德银股份。
如果此计划继续推进，将是德国经济故事的角色大逆转。在战后直到1990年代为止的德国经济奇迹中，德银在国内工业界曾持有庞大股权，为一些濒临困境的企业伸出援手。
该名德国上市企业高管说，参与讨论的包括几家蓝筹股公司，讨论话题包括是否要联手买进一小部分德银股份，如此一来，将有助于德银说服其他投资者挹注更多资本。
“大家讨论了这个话题，”该名高管说，不过对于是否要继续推进计划尚未有决定。
德国商报报导，多家德国大型企业执行长讨论准备必要时注资几十亿欧元支持德银，但德银拒绝对该报导置评。
德银所面临的不仅是天价罚金，还面临获利实力因监管规定更加严格而衰退，因此有多少企业愿出手相救仍有待观察。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
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