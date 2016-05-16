德国专家和企业家团体对欧洲央行政策提起诉讼--报纸

路透柏林5月15日 - 据德国周日世界报报道，随着德国对欧洲央行的批评声浪加大，一个由专家和企业家组成的团体本周在德国最高法院，对欧洲央行的货币政策提起诉讼。

欧洲央行和希望遏制该央行权力的德国团体之间的法律争端由来已久，上述诉讼将开启新篇章。

一项针对欧洲央行在欧元区危机最严重时期的紧急计划的诉讼，也再度回到德国宪法法院审理。相关诉讼在去年6月被欧洲最高法院否决。德国宪法法院将在今年做出最终裁决。

欧洲央行的货币政策最近几周在德国招致广泛的批评，政界人士抱怨称，低利率打击了德国普通民众的储蓄和退休金。

德国周日世界报称，在向德国宪法法院提起的这起最新诉讼中，核心问题在于，欧洲央行大规模购买公债并计划开始购买企业债的做法，是否超出了央行权限。

德国宪法法院的发言人未立即就此置评。

该报还称，专家和企业家认为，欧洲央行以达成通胀率目标为藉口所展开的资产购买计划，对德国央行的资产负债表构成无法估量的风险，因此也对德国纳税人构成相同巨大风险。

“就通过将通胀率提升至2%附近来直接刺激欧元区经济而言，欧洲央行当前的政策既非必需，也不适宜，”报导援引提起这起诉讼的律师兼公共财政专家Markus Kerber称。

Kerber在一封电邮中证实，他提起了一起诉讼。

欧洲央行的一位发言人拒绝就该报道置评。(完)