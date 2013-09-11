德国企业自恃创新能力领先 无惧中国经济转型冲击

资料图片：2013年5月27日，中国国务院总理李克强与德国经济部长罗斯勒在柏林握手。 REUTERS/Tobias Schwarz

* 中国投资力度减弱，将改变德国出口产品比重

* 需推动创新及品质以抵御竞争

* 意大利因未能及时升级而受创

路透柏林/伦敦9月11日 - 说是有信心也好，说是自满也罢，无论如何，德国企业界高层十分看好，在中国经济动力由投资转至消费的过程中，德国企业将大有机会沾光。

随着中国刻意压抑长期火热的资本支出，德国再也无法指望靠招牌的优质机械设备出口赚取丰厚利润。

尤有甚者，中国制造业者扬弃低附加价值的生产业务，积极向更高端市场进军，在某些领域可能对德国日渐构成威胁。

不过德国企业主自信满满，认为他们持续创新的成功秘诀将继续胜出。

毕竟，自1995年以来，在输往经济合作暨发展组织(OECD)国家的全球制造业出口之中，德国所占份额持续提高，反观法国及意大利的份额，已随着中国的崛起而缩减。

“来自中国的竞争压力很大，但幸好中国人的创新比不上我们--他们擅长模仿，而不是为市场带进新突破，所以他们往往会落后我们一步，”DELO Industrial Adhesives联席执行董事Sabine Herold表示。

中国经济转型对德国的影响，不像大宗商品生产国那么直接；中国希望减少依赖资源密集型的重工业，以及进口元件原料的低技术加工业。

但潜在的冲击效应仍然很可观。中国是德国第五大市场，占德国出口的6%。相较之下，中国占法国出口的3.4%，英国的3.3%，意大利的2.3%。

由于资本财占德国出口的40%以上，中国当局决心减少依赖投资的政策，似乎对德国不利。但在此同时，其他领域也浮现新的机会。

以DELO为例，它的工业黏合剂应用于手机、智慧卡及电子元件。这家公司员工350人，年营收5,200万欧元有60%来自海外。

“我们发现我们的产品在中国已经不再只是用于生产，这些用了黏合剂的产品也销至中国市场。以此看来，中国对我们而言已成了一个成长型市场，”Herold表示。

德国对中国及美国出口图表(link.reuters.com/puh36s)

中国出口市场图表(link.reuters.com/kun94t)

中国市场占各国出口比重图表(link.reuters.com/gyx44s)

**局势变化**

随着中国生活水平的提高，对于蛋白质的需求也增加了。这对于Broekelmann + Co Oelmuehle GmbH + Co等企业来说无疑是好消息。该企业位于哈姆市，将油籽加工成食用油和饲料。

“我们没有感受到中国的放缓，”该公司的董事经理人BertramBroekelmann表示。“中国是一个巨大的市场，由于包括高品质产品在内的需求增加，中国需要进口越来越多的食品。”

而制造与包装这些高品质食品以及药品等消费品所需的机器，也将会有需求。

德国机械设备制造业联合会外贸部门主管Ulrich Ackermann指出，因此，尽管某些类型机器的需求可能降低，但整体上应不会有大影响。

德累斯顿市糖果包装机器制造商Theegarten-Pactec主管Markus Rustler称，“对于拥有适合机型能为中国消费者制造产品的德国机器制造商而言，机会巨大。我们就拥有这样的机器。”

德国面临的挑战是，不仅要面临日本、韩国和台湾等擅长资本品的其他经济体的竞争，也面临一直稳步升级工业结构的中国的竞争。

苏格兰皇家银行分析师指出，现在起重机、冰箱和燃气涡轮等中级技术制成品占中国出口比例接近40%，而1995年该比例为25%。

德国的工业通过侧重通常是定制的高性能高价格的产品，抵挡住了中国工业结构升级的影响。

咨询机构英特华认为，这一策略可能会继续在机器工具方面奏效。该机构预计，德国及其他外国制造商在高端市场的主导位置还将延续数十年。

该机构分析师Long Nanyao在一份近期报告中称，“中国要发展有竞争力的机器工具行业，就需要进行重大的结构性以及社会性变革，这将是艰巨任务，需要多年的努力。”

**更领先的优势**

相较之下，意大利在服饰及鞋品等传统消费领域，则是被中国打得苦不堪言，在这些领域，廉价人力的重要性大过技术水准，而意大利国内厂商在升级方面又是行动缓慢。

佛罗伦斯大学教授Giorgia Giovannetti指出，在电机设备等更先进、资本密集度更高的领域，意大利也饱受压力。

“我还不至于会说中国正在导致意大利工业没落。但我会说中国真的构成了竞争威胁，因此企业界必须正视，”她表示。

建筑设备就是这股趋势的代表性例子。中国工程机械行业的双雄--三一重工及中联重科，分别透过收购德国Putzmeister及意大利CIFA，取得混凝土泵生产技术。

“10年后，我们将会看到，许多现在基本上属于中国国内性质的企业，届时将形容自己是跨国性企业，但具有中国特色，”管理顾问公司麦肯锡驻上海亚洲区董事长欧高敦指出。

德国所面临的风险在于，在那些不像精密工程那么专精的领域里，中国企业将发挥自家发展或从外部买进的技术，应用在德国根本望尘莫及的规模经济。

一名产业高层人士指出，够水准的技术，加上巨大产能，这两者的结合，就是颠覆德国太阳能产业的原因，而不是所谓的中国企业倾销。

他担心，德国某些领域的中小企业低估中国的威胁，可能面临类似的“结构性危机。”

不过这种看法尚未成为主流。德国目前居于机械技术的全球领导地位，过去也克服了其他亚洲对手的削价竞争。

“重点是德国仍居于技术最前线，”Helaba银行经济分析师Stefan Muetze指出。“包括研发等许多指标显示，德国竞争力很强，所以我们暂时可以高枕无忧。”(完)

(编译 蔡美珍/石冠兰；; 审校 隋芬)

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