德国政府考虑保护本国企业 避免不希望的外资收购--报载

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林10月16日 - 德国周日世界报周日报导，德国经济部要求保护本国高科技企业避免不希望的收购，特别是那些来自非欧盟国家的国有或部分国有买家。
该报称，过去一周经济部副部长Matthias Machnig已经向多位德国政府的成员分发了一份包含六个关键点的文件，用于在欧盟级别上评估投资。
报纸称，该文件预测欧盟及各国政府将被赋予广泛的权力，禁止企业被非欧盟国家的投资者收购。
当前正值中国家电企业美的集团(000333.SZ)收购德国机器人生产商库卡(KU2G.DE)，中国芯片生产商三安光电(600703.SS)证实已“初步接触”德国照明企业欧司朗(Osram)(OSRn.DE)，外资收购问题由此被推到风口浪尖。
德国经济部发言人在被问及这篇报导时表示，不会对政府内部工作文件发表评论。
“不过，加布利尔部长曾一再清楚表明，他希望在欧洲级别上征询选项，实现公平竞争，特别是在与享受国家补贴的外国公司竞争时，同时继续对投资保持开放态度，”该发言人说。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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