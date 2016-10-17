德国政府考虑保护本国企业 避免不希望的外资收购--报载

路透柏林10月16日 - 德国周日世界报周日报导，德国经济部要求保护本国高科技企业避免不希望的收购，特别是那些来自非欧盟国家的国有或部分国有买家。

该报称，过去一周经济部副部长Matthias Machnig已经向多位德国政府的成员分发了一份包含六个关键点的文件，用于在欧盟级别上评估投资。

报纸称，该文件预测欧盟及各国政府将被赋予广泛的权力，禁止企业被非欧盟国家的投资者收购。

当前正值中国家电企业美的集团(000333.SZ)收购德国机器人生产商库卡(KU2G.DE)，中国芯片生产商三安光电(600703.SS)证实已“初步接触”德国照明企业欧司朗(Osram)(OSRn.DE)，外资收购问题由此被推到风口浪尖。

德国经济部发言人在被问及这篇报导时表示，不会对政府内部工作文件发表评论。

“不过，加布利尔部长曾一再清楚表明，他希望在欧洲级别上征询选项，实现公平竞争，特别是在与享受国家补贴的外国公司竞争时，同时继续对投资保持开放态度，”该发言人说。(完)