2016年德国经常帐盈余将创下纪录新高 规模为全球最大--IFO

路透柏林9月6日 - 德国经济研究机构IFO周二称，2016年德国经常帐盈余可能将触及3,100亿美元的纪录新高(2,780亿欧元)，再次超过中国成为全球经常帐盈余最高的国家。

“德国经常帐盈余是基于商品贸易，”Ifo经济学家Christian Grimme称，今年上半年德国出口较进口高出1,590亿美元，主要是因为欧洲其他国家需求旺盛。

IFO称，德国这一规模的经常帐盈余相当于国内生产总值(GDP)的8.9%左右，意味着德国将再次突破欧盟执委会建议的上限6%。

欧盟和美国都已经敦促德国采取行动提高内需和进口，以帮助减轻全球经济的不平衡局面并刺激全球成长，欧元区也包括在内。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和美国财政部都已经呼吁德国政府刺激内需，以推动再平衡。

但德国方面反驳了此类批评，称已经采取了提振内需的措施，比如在2015年引入全国最低薪资，在2016年同意大幅上调养老金权益。此外，政府还增加了对公路、数码基础设施和移民的支出，并遵守了维持预算平衡的目标。

IFO称，中国经常帐盈余今年可能缩减700亿美元至2,600亿美元左右，因出口下滑。日本2016年的经常帐盈余料为1,700亿美元，排在第三位。（完）