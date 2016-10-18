德国经济部长称不认为欧盟与加拿大的自贸协定会失败

路透卢森堡10月18日 - 德国经济部长加布利尔周二称，他并不认为欧盟和加拿大之间拟议的自由贸易协定将失败，但可能还需要一些时间来回答比利时以及其他国家提出的问题。

“我并不认为协定会失败，”加布利尔在欧盟贸易部长卢森堡会晤之前告诉记者，“但比利时和罗马尼亚等国仍有疑虑，相关问题有可能会在今天得到解答。可能我们还需要更多一点的时间。”

欧盟28国目前全部支持与加拿大的全面经济贸易协定(CETA)，这将是欧盟与七国集团(G7)成员国达成的首个贸易协定。

但比利时南部以法语为主要语言的瓦隆反对该协定，而根据该国的特殊治理架构，如果得不到全部地区的支持，则该国不能签字。

加布利尔称，欧盟执委会已在过去一个月发布一项具有法律约束力的声明，承诺该协定不会导致消费者保护标准下降、工人权利减弱或者令私营企业承压，从而往前走了一大步。

“这应该会令德国等国的很多人感到心安，”他表示。

欧盟若投票支持，则该协定将于10月27日加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)出席的欧盟-加拿大峰会上签署。(完)