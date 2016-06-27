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国际财经 | 2016年 6月 27日 星期一 16:17 BJT

德国基民党秘书长称英国退欧不应享受特殊待遇

路透柏林6月27日 - 德国总理默克尔所在的基督教民主党(CDU)秘书长考德(Volker Kauder)周一表示，英国退欧协商不应享受特殊待遇。上周英国公投决定退出欧盟。

“不会有特殊待遇，“默克尔的亲密助手考德对德国ARD电视台表示。

同时，考德称英国是德国的一个重要经济和贸易伙伴国，尤其是在汽车工业方面，与英国进行退欧协商以确保维持两国良好关系至关重要。

考德与默克尔一样，对英国启动退欧程序的时间持比较宽松的立场，不过他表示，乐见英国很快触发第50款规定。(完)

(编译 李爽 审校 高琦)

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