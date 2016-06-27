德国基民党秘书长称英国退欧不应享受特殊待遇

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透柏林6月27日 - 德国总理默克尔所在的基督教民主党(CDU)秘书长考德(Volker Kauder)周一表示，英国退欧协商不应享受特殊待遇。上周英国公投决定退出欧盟。
“不会有特殊待遇，“默克尔的亲密助手考德对德国ARD电视台表示。
同时，考德称英国是德国的一个重要经济和贸易伙伴国，尤其是在汽车工业方面，与英国进行退欧协商以确保维持两国良好关系至关重要。
考德与默克尔一样，对英国启动退欧程序的时间持比较宽松的立场，不过他表示，乐见英国很快触发第50款规定。(完)
(编译 李爽 审校 高琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。