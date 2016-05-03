德国央行官员预计中国经济不会明显放缓

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透法兰克福5月3日 - 德国央行委员Andreas Dombret周二称，中国经济增长可能正在放缓，但放缓程度不大，对其他地区的溢出效应也应当是可控的。
“我真的认为，不要预计中国经济在未来三、四、五年会明显放缓和下降，”Dombret在一场有关亚洲的商业会议上的小组讨论会上说。
“市场去年出现震荡，这个事实并不意味着，中国经济放缓会产生特别严重的影响，”Dombret补充说。(完)
(编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。