德国央行官员预计中国经济不会明显放缓

路透法兰克福5月3日 - 德国央行委员Andreas Dombret周二称，中国经济增长可能正在放缓，但放缓程度不大，对其他地区的溢出效应也应当是可控的。

“我真的认为，不要预计中国经济在未来三、四、五年会明显放缓和下降，”Dombret在一场有关亚洲的商业会议上的小组讨论会上说。

“市场去年出现震荡，这个事实并不意味着，中国经济放缓会产生特别严重的影响，”Dombret补充说。(完)