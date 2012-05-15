德国央行角色看似衰微 仍操控ECB中长期政策

路透法兰克福5月14日电---近期一系列的政策受挫,以及一场有关德国央行通胀立场软化的争论,掩盖了德国央行在驾驭欧洲央行(ECB)长期政策路径方面的成功.

早在1990年代,德国央行作为一支强大金融力量,其对经济的影响力远远超越了德国国境.但如今,该央行不得不委身适应欧元区的环境,其声音只是欧洲央行管委会的23个成员中的一个.

去年,德国央行总裁韦伯因欧洲央行购债计划的分歧而辞职,透露出侧重於抗通胀的德国对欧洲央行政策路径低调而明确的不满.

从那以来,德国央行在政策方面遭受了更多挫败,包括12月欧洲央行的降息,以及放宽银行为获得欧洲央行贷款而提供的抵押品标准.

但在44岁的新总裁魏德曼的执掌下,目前德国央行正机敏地对欧洲央行施加影响,限制其通过任何手段扩大在抗击欧元区危机方面的权限.

"显然德国央行正在引导欧洲央行不要成为一个包管一切的机构,"智库OMFIF的联席董事长David Marsh表示,他也是"欧元:新全球货币的政治"一书的作者.

法国政界对欧洲央行施加政治压力,促其扩大职权范围.法国当选总统奥朗德已呼吁欧洲央行通过欧元区援助基金来放开贷款,以救助欧元区受困国家.

金融市场也希望看到欧洲央行加大干预力度,并呼吁该央行重启购债计划.该工具可用来压低主权债收益率,从而降低政府的借款成本.

当欧洲央行总裁德拉吉4月时提出欧元区"增长协定"时,欧元区北部国家开始担心,他正屈服于上述压力,且欧洲央行或改变一心专注于物价稳定的立场.

不过德拉吉迅速化解了这些担忧.

5月的记者会上,当被问及他是否支持结构性改革,且不会在短期内推出刺激措施时,德拉吉的回答就像出自德国央行的口径那样:"看起来是这样,非常正确."他表示.

**政策信仰**

德拉吉在西班牙发表的言论凸显了欧洲央行的决心,并证明德国央行成功阻止欧洲央行扩大其在对抗危机上所扮演的角色.在欧元区危机中,西班牙是受创最重的国家之一.

在同一场新闻发布会上,那些寄望欧洲央行释出未来数月降息信号的投资者大失所望,因为德拉吉未给出该央行计划这麽做的指引,也没提到购买债券或祭出其他提振疲弱经济的举措.

尽管如此,许多分析师认为,如果债务危机进一步加剧,欧洲央行将使用利率工具,而不是重新启用"非常规"措施--债券购买和长期再融资操作(LTRO).

尽管通常这将被视为德国央行的又一次政策失利,但降息的优先顺位排在其他措施之前亦部分反映出德国央行的影响力.

"在考虑替代选项上,德国央行更为秉承信仰,它反对推行更多LTRO或购买债券的程度远超反对降息,"北欧联合银行(Nordea)分析师Anders Svendsen表示.

韦伯先前辞职下台,因他担心购买公债计划将助长未来通胀,且此举将对政府借款成本造成影响、从而逾越货币政策职责跨入财政政策领域.

魏德曼亦有同感,但称不会辞职,愿意尽可能地对欧洲央行的政策制定施加影响.

**筹码减少**

20世纪20年代德国在经历恶性通货膨胀後,便执着于保持央行的独立性,并明确以抗击通胀为核心.

德国央行成立於1957年,在随後的几年中,其权利变得庞大,并成为央行独立性的楷模.20世纪90年代,一位德国央行官员在巴伐利亚发表演讲,其影响可能就会波及全球市场.

然而现在是由欧洲央行为整个欧元区制定利率,德国央行总裁仅是欧洲央行管委会17个成员国央行总裁之一,另外,还有六名欧洲央行执行委员会的成员.

上周有报纸根据德国央行声明推断称,德国未来几年可能会无奈地承受略微较高的通胀,随後该央行就进入损害控制的应对模式.这亦彰显出德国央行的威望下降.

德国画报一篇文章的标题为"通胀警报!",配图上画着1923年1万亿德国马克的钞票.

虽然在推行欧元后德国央行经历了一段艰难的调整期,但现在该央行运作得更好.

魏德曼之前曾任德国总理梅克尔的经济顾问,在那段日子里他磨练出了政治敏感性.现在他正利用当前所处困境作为一个契机.

"他可以说,那些诉讼和画报的标题显示他面临极大压力."Marsh表示,他指的是一名德国教授对德国央行提出法律诉讼,称德国央行委员会间接地援助其他欧元区国家.

Marsh称,"有关退出(危机政策)的说法一而再再而三地提起,都是为了阻止(欧洲央行)祭出影响更为深远的举措."

德国央行似乎也得到了一些支持.

近几个月欧洲央行通过两次LTRO低息贷款计划,向金融市场总共释出了逾1万亿欧元的流动性,避免了欧元区危机的加剧.但该央行的政策制定者们指出,央行的干预行动现在将暂歇,成员国政府必须行动起来.

"货币政策无法根除危机,"欧洲央行执委普雷特称,其观点呼应了德国央行,"只有在国家的层面上...才能根治危机."

"如果你看一看欧洲央行的现状,你的确可以看到德国央行的印记,"ING分析师Carsten Brzeski表示,"你可能甚至会说,德国央行已经留下了风范,现在没有必要总是在所有事物上都烙下德国央行的印记."(完)

--编译 丁琦/兰秀娟;审校 王丽鑫/张明钧

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