专访：德国央行执委称因英国退欧欲离开伦敦的银行已找上门

路透法兰克福3月29日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)对路透表示，因为英国退欧而准备离开伦敦的银行，已就迁移至法兰克福进行磋商，但这些银行将不会获得监管机关的任何特别豁免。

多姆布雷特在周三发表的专访中表示，迁移至欧陆的银行可能在好几个城市落脚，而非创造一个新的金融中心与伦敦抗衡。

“许多对法兰克福有兴趣的银行，已经来敲过我们的大门了，我已经进行过许多有意思的讨论，”多姆布雷特表示。

“我预期所有银行不会都搬到同一个欧陆城市。它们当然会稍微分散一些。”

多姆布雷特表示，德国不会提供任何好处来吸引银行搬到法兰克福，仍将维持严格的标准。

“我们不允许监管套利。你的表现可以高于规定，但决不能低于规定，”多姆布雷特表示，他并称德国央行不会帮助法兰克福向外推销。(完)